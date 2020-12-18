شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي التحالف: إيران تدعم الأعمال العدائية للحوثيين في باب المندب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر، وأضافت أن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر هو إيراني الصنع من طراز صدف.

وأشار التحالف إلى أن "أعمال الحوثيين العدائية بدعم إيراني تهدد أمن مضيق باب المندب.

ولفت إلى أنه تمت "إزالة وتدمير ما مجموعه 171 لغماً بحرياً نشرتها الميليشيات عشوائياً".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف أعلنت الخميس، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء، وسقوطه داخل محافظة صعدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت صباح الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العميد المالكي، أن الميليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.