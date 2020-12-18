شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطالب أمريكا باستخدام الحوار بدلاً من العقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، إن على الولايات المتحدة اختيار طريق الحوار والتشاور مع الصين بدلاً من انتهاج طريق العقوبات الأحادية «غير المقبول» ضد الشركات الصينية.
وحث وانغ الولايات المتحدة على الكف عن «ابتذال مفهوم الأمن القومي ومواصلة القمع العشوائي للشركات الصينية». وقال وانغ في كلمة لمنتدى يركز أساساً على حالة العلاقات الأمريكية الصينية «نحتاج لاعتماد الحوار والتشاور بدلاً من العقوبات».
وأكدت واشنطن، الجمعة، أنها ستضيف عشرات الشركات الصينية، وبينها أكبر شركة في البلاد في صناعة أشباه الموصلات، إلى القائمة السوداء في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه الصين.
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