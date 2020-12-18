شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين كلباء والوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

تعادل اتحاد كلباء والوحدة سلبياً صفر-صفر في المباراة التي أقيمت على استاد اتحاد كلباء، في إطار الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، ورفع «النمور»رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، ورفع الوحدة رصيده إلى 15 نقطة وصار سابعاً.

لم ترتق المباراة للتوقعات وجاءت فقيرة من اللمحات الفنية والفرص الخطيرة، وقد افتقد اتحاد كلباء لمهاجمه وهدافه التوغولي مالابا، ومع ذلك حقق التعادل الذي يعد جيداً بالنسبة له، ولاسيما أنه حافظ على سلسلة عدم خسارته في المباريات الـ6 الأخيرة.

جاء الشوط الأول متكافئاً بين الطرفين وأقل من المتوقع وإن كان اتحاد كلباء أفضل تنظيماً من الضيوف خاصة في النصف الأول، وكان فريق «النمور»صاحب المبادرة في أول خمس دقائق وهدد مرمى محمد الشامسي عن طريق ويندرسون وأحمد عامر.

وتراجع الوحدة في مناطقه معظم فترات اللعب وعانى من البطء وتباعد الخطوط وحصل على فرصة وحيدة من الكرة التي سددها موبكو وأبعدها الحارس جمال عبدالله.

ومع بداية الشوط الثاني دفع رازوفيش مدرب الوحدة بالقائد إسماعيل مطر مكان طحنون الزعابي، وبدأ الوحدة الضغط وتألق جمال عبدالله في صد تسديدة عبدالله أنور وتوالت المحاولات مع ارتفاع إيقاع اللقاء، وكاد أحمد عامر أن يصل إلى مرمى العنابي لولا براعة الشامسي في الإبعاد.

وسحب مدرب الوحدة المهاجم عبدالله أنور وأشرك مكانه روبين وسدد الأخير كرة قوية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 79.