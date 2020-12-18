شكرا لقرائتكم خبر عن أم القيوين تستضيف انطلاق موسم الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق الموسم المحلي الرسمي لاتحاد الدراجات الساعة الثامنة صباح السبت، بسباق الفردي العام لمسافة 100 كم، من أمام منتجع «بالما بيتش» بأم القيوين، باتجاه شارع الاتحاد، مروراً بجسر الاتحاد، في اتجاه فلج المعلا، ودوار الخيول، والعودة من جديد إلى حيث انطلق السباق أمام منتجع بالما بيتش، حيث موقع تكريم أبطال السباق.

يشارك في منافسات اليوم الأول للموسم الرسمي للدراجات 151 دراجاً، يمثلون 5 فئات، فئة الكبار الذين يمثلون الأندية المحلية الوطنية المشاركة في نشاط الاتحاد، إضافة إلى اللاعبين تحت 23 سنة في الأندية، وفئة الهواة المواطنين فوق 40 سنة، وفئة الهواة المواطنين أقل من 40 سنة، وفئة المقيمين.

من جانب آخر، ينظم الاتحاد ثاني السباقات المعتمدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري يوم الجمعة 25 الحالي بمدينة كلباء في الشارقة لمسافة 86 كم لفئات الأندية، والهواة المواطنين والمقيمين.

وبمناسبة انطلاق الموسم المحلي، حرص منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد على توجيه التهنئة لكل عناصر اللعبة من دراجين ومدربين وإداريين وحكام، متمنياً أن يحقق الموسم أهدافه بما يليق بطموحات الأندية، وبما يتناسب مع آمال وطموحات الرياضة الإماراتية بشكل عام.

ووعد بتقديم كل ما هو متاح ومطلوب لنجاح فعاليات الموسم، بما يتضمنه من سباقات وبطولات منوعة، تناسب الجميع، مشيراً إلى أن فريق الهواة من مواطنين ومقيمين سيكون له مردود إيجابي كونه سيشعل المنافسات، وسيساهم في مزيد من كسب الخبرة لأبنائنا الدراجين أعضاء المنتخبات الوطنية.