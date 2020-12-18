شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: وطني الأدفأ شعوراً ومشاعراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، صوراً من جولته، الجمعة، في منطقة حتا.

وكتب سموه عبر حسابه على تويتر: من جولتي اليوم في حتا... السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن.. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية.. والجذور.. والجدود.. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه.

وتابع سموه: سياحتي في وطني.. وطني الأجمل.. وطني الألطف.. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعراً.. حفظ الله بلادي الإمارات.