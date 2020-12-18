شكرا لقرائتكم خبر عن مضمار الشارقة يستضيف السباق الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية مركز دبي العقاري أ.ر.م القابضة السبت سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 2020» على مضمار الشارقة لونجين بالنادي.

ويقام السباق بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، وبمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 83 جواداً، مع وجود 5 جياد على الاحتياط؛ حيث يتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

ويبدأ السباق بالشوط الأول (شوط برج الخور - دبي) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي لمسافة 1200م (هانديكاب)، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 13 جواداً.

أما الشوط الثاني (شوط الياسمين)، فهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر ضمن التصنيف لمسافة 2000م (هانديكاب)، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً.

والشوط الثالث (شوط الفردوس)، وهو المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700 متر، بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 14 جواداً.

وخصص الشوط الرابع (شوط بالما سبرينج) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ ومن الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات المبتدئة لمسافة 1700 متر، وجوائزه 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً، مع وجود جواد واحد على الاحتياط.

ويأتي الشوط الخامس (كأس سمو ولي عهد الشارقة مقدم من مركز دبي العقاري)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي، والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1200م (هيبة)، وهو شوط تكافؤ تصل جوائزه إلى 200 ألف درهم، بمشاركة 13 جواداً.

ويختتم السباق بالشوط السادس (كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مقدم من مركز دبي العقاري)، وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة - تكافؤ - لمسافة 2000م (هانديكاب)، وجوائزه تصل إلى 200 ألف درهم.

ويعتبر هذا السباق الرابع لنادي الشارقة للفروسية والسباق من جملة سبعة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم.