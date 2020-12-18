موسكو: لم نتلق أي اقتراحات من الجانب الأمريكي بشأن تبادل السجناء

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، إن موسكو لم تتلق أي اقتراح من واشنطن لتبادل السجناء.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "مسألة إعادة المواطنين الروس المحكوم عليهم بالسجن في الولايات المتحدة إلى وطنهم بحثت مرارًا خلال اتصالات اجرتها الخارجية الروسية مع الأميركيين."

وأضافت: "من أجل هذا اقترحنا أكثر من مرة على واشنطن بحث إجراءات الاحتجاج باتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل المحكوم عليهم، للأسف، تجاهل الجانب الأميركي كل المحاولات لحل هذه المشكلة بطريقة أو بأخرى".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه "فيما يتعلق بمسألة إمكانية إجراء أي تبادل للمحكوم عليهم في روسيا والولايات المتحدة ، لم تتلق وزارة الخارجية الروسية أي مقترحات رسمية من واشنطن بهذا الشأن".

واختتمت بالقول: "في وقت سابق من شهر مارس من هذا العام ، بعث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف برسالة شفوية إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعا فيها إلى إطلاق سراح المواطنين الروس الذين يقضون عقوباتهم في أمريكا لأسباب إنسانية في ظل انتشار فيروس كورونا".

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