محامي سيدة الكرم: قرار النائب العام بدراسة الطعن على براءة المتهمين أثلج صدورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قال إيهاب رمزي، محامي سعاد ثابت 70 عامًا، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم"، بمركز أبوقرقاص، إن قرار النائب العام بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه، أثلج الصدور.

وأضاف المحامي، إن القرار الذي صدر اليوم الجمعة، بالنظر في الطعن على الحكم، جاء سريعًا، وضمد جراح السيدة المسنة والمتضررين من الواقعة.