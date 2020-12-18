ألمانيا تُعلن استجواب المُعارض الروسي نافالني كشاهد في قضية تسممه

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أنها حققت مع المعارض الروسي أليكسي نافالني منذ أيام قليلة كشاهد في قضية تسممه الذي وقع منذ 4 أشهر.



وأوضحت وزارة العدل الألمانية، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن التحقيق مع نافالني جاء

بوصفه "شاهد ضحية" وكجزء من طلب روسي.



وقد أعلن نافالني نفسه عن الاستجواب على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت السلطات الألمانية إلى أن المحققين الروس لم يحضروا أثناء الاستجواب.



وأفادت "إيه بي سي نيوز" بأن نافالني اعترض صراحة على وجود المحققين الروس أثناء استجوابه.

وفي وقت سابق قال الأطباء المشرفون على علاج المعارض الروسي أليكسي نافالني إنه خرج من غيبوبة مصطنعة وإن حالته تحسنت منذ أن أصيب بالتسمم.

وأوضح الفريق الطبي المعالج لنافالني أنه "يستجيب لسماع الأصوات".

ونُقل نافالني (44 عاماً) إلى ألمانيا بعد مرضه على متن رحلة في سيبيريا في أغسطس.