شاهد.. نائب الرئيس الأمريكي يتلقى لقاح كورونا علنًا

تلقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته، اليوم الجمعة، اللقاح المكافح لكورونا المُستجد علنًا بمركز "والتر ريد" الطبي العسكري بالعاصمة واشنطن، وبثت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم لقطات حية لطبيب يُلقي أسئلة طبية لمتلقيي اللقاح؛ للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وأنهم لا يُعانون من أي أمراض تمنعهم من تلقيهم اللقاح.

وأعرب بنس عن سعادته وسعادة زوجته لتلقيهم اللقاح مؤكدًا أنهما رغبا في المضي قدمًا وتلقي هذا اللقاح ليؤكدا للشعب الأمريكي أنهما "قطعا الشريط الأحمر" واتخذا خطوة للأمام، وأنه يُمكن للشعب الأمريكي أن

يكونوا واثقين أن لديهم خلال ساعة أو اثنين لقاحًا آمنًا وفعالًا مكافحًا لكورونا، وخلال كلمة عقب تلقيه اللقاح، قال بنس:"الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا ".

ونوه بنس إلى أنه من المتوقع أن يتم توفير لقاحات لـ 20 مليون شخص قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، مُوجهًا الشكر للدكتور فاوتشي، ولأعضاء فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا، وللفريق الطبي بالمركز العسكري.

وأظهرت اللقطات الحية لحظة تلقي الجراح العالم للولايات

المتحدة،، اللقاح أعقبته زوجته، كارين بنس، ثم بنس في حضور خبير الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي داخل القاعة، وأوضحت الطبيبة أن اللقاح عبارة عن جرعتين متسلسلتين ما يعني أن المجموعة السابقة سيتلقون جرعة أخرى في غضون 21 يومًا، وأبلغتهم بالتواصل في حال وجود أي أعراض جانبية.

وقد تلقى اللقاح فيما وضع قادة دول أوروبية عدة أنفسهم في الحجر بعد مُخالطتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المُصاب بكورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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