اخبار العالم

الجزائر تدعو لضرورة مُواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أكد الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس بالجزائر ضرورة مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء العالمي الذي لم ينته بعد رغم المنحنى التنازلي المسجل في عدد حالات الإصابة. 


وقال فورار في تصريحات اليوم إنه "بعد تخطي المنحنى الخطير للإصابات التي تجاوز عددها 1000 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي، تراجع هذا العدد خلال الاسابيع الاخيرة نسبيا وبلغ في بعض الحالات أقل من 500 إصابة يوميا".


ودعا إلى عدم التراخي في

تطبيق التدابير الاحترازية، باعتبار أن الفيروس لم ينته بعد، موضحا أن نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات تراجعت من 12 ألف سرير خلال شهر يوليو الماضي الى قرابة 5 آلاف سرير، كما تراجع عدد الوفيات من 20 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي ليتراوح ما بين 8 و9 حالات خلال الايام الاخيرة.


وأشار إلى أن هذا المنحى التنازلي لعدد الاصابات والوفيات سمح للأطباء

بالمستشفيات من العمل بأريحية بعد العناء الكبير الذي عاشوه مع بداية ظهور الوباء، مرجعا الانخفاض في عدد الاصابات الى الاجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي من جهة وانتشار الوعي لدى العديد من فئات المجتمع فيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير الوقائية من جهة أخرى، مشددا على عدم التخلي عنها حتى لا تظهر موجة جديدة على غرار ما وقع في بعض الدول الأوروبية.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تدعو لضرورة مُواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"