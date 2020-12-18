ترامب يعلن عن اعتماد “لقاح جديد” ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر انه “تمت الموافقة على لقاح موديرنا بأغلبية ساحقة وسيبدأ توزيعه فورا”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “تضررت أوروبا وأجزاء أخرى من العالم بشدة من الفيروس الصيني – ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص. اللقاحات في طريقها”.

وجاء إعلان ترامب رغم أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية لم تصدر أي إعلان عام عن قرارها بشأنه.

وقبل نحو 6 أيام، بدأت الولايات المتحدة توزيع اللقاح، الذي تنتجه شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية، بعد المصادقة عليه وحصوله على الترخيص.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين، أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

ويقول خبراء الصحة إن أميركا في الحاجة إلى أكثر من لقاحين لتطعيم أكثر من 85 بالمئة من ساكنة البلاد.

وقال كبير مستشاري عملية “راب سبيد”، منصف السلاوي، الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة يتوقع أن تنتهي من تطعيم 100 مليون شخص بلقاح كورونا بنهاية الربع الأول من عام 2021.

ووفقا لاستطلاع جديد أجرته شركة “إبسوس” بالشراكة مع “إيه بي سي نيوز”، فإن 8 من كل 10 أميركيين قالوا إنهم سيتلقون اللقاح، لكن 40 بالمئة منهم فقط أكدوا أنهم سيأخذونه بمجرد توفره لهم.

فيما قال 44 بالمئة منهم، إنهم “سينتظرون قليلا” قبل تلقيه. وفي الاستطلاع قال 15 بالمئة فقط إنهم سيرفضون اللقاح تماما، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.