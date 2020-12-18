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العدد 3360- 19 دجنبر

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العثماني يشارك في مناقشة أطروحة حول الدولة المدنية في الفكر السياسي الإسلامي

العدد 3360- 19 دجنبر

ملك السويد، كارل غوستاف السادس عشر

اختارت بلاده استراتيجية مختلفة في التعامل مع .. ملك السويد: فشلنا في مكافحة الوباء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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