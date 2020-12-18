توقيف خطيب جمعة بعد تطرقه لقضية التطبيع مع إسرائيل في طنجة

أفادت مصادر جيدة الإطلاع ل”اليوم 24″ أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت توقيف خطيب جمعة بطنجة، بعد تطرقه في خطبته لقضية تطبيع المغرب وإسرائيل.

وأضافت ذات المصادر، أن الخطيب “العربي الشطاط” كان يخطب بمسجد الرحمة بحي الجيراري بطنجة، الجمعة الماضية، بعد أن تحدث في الشق الثاني من خطبته عن تطبيع المغرب وإسرائيل، ليتم توقيفه.

وكان المغرب قد قرر، مطلع الأسبوع الماضي، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي.