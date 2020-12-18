تداول نشطاء شريط فيديو، تداول على نطاق واسع، في وسائط التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس الخميس، يوثق لتعرض شخص إلى اعتداء جسدي من طرف شخص.
وعلى إثر ذلك، تمكنت العناصر الأمنية في مدينة تطوان، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في تعريض شخص للعنف، والتشهير، أيضا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص المعتدى عليه، في وضعية التشرد، يعاني اضطرابات عقلية، واستنكر نشطاء تعرض هذا الشخص إلى العنف، لاسيما أمام مرضه النفسي، وطالبوا الجهات الأمنية بتشديد أقسى العقوبة على المعتدين.
كانت هذه تفاصيل خبر شخص يعاني اضطربات عقلية يتعرض إلى العنف والتشهير في تطوان.. والأمن يلقي القبض على المشتبه فيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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