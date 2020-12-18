قضية منظمة السلام والتوحيدة الإيرانية تكشف فساد القضاء التركي 

الجمعة 18 ديسمبر 2020

أصدرت محكمة تركية قرارا بالسجن المؤبد والمؤبد المشدد على أشخاص تابعوا التحقيقات الخاصة بمنظمة السلام والتوحيد الإيرانية المصنفة "إرهابية" في تركيا، بحسب صحيفة "زمان" المعارضة.



وتضمن قرار المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في اسطنبول، الحكم على 29 رجل شرطة والصحفي غولتاكين أفجي، وقادة الشرطة، يورت أتايون وعلي فؤاد، المعتقلين منذ سنوات.

وأعلن القرار في القضية التي حوكم فيها 90 متهما، بينهم 13 معتقلا و13 فارا، بتهمة التآمر والتزوير في تحقيقات "منظمة السلام والتوحيد" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب الصحيفة فإن "التنظيم متهم بشراء ذمم سياسيين ورجال الدولة من خلال رجاله الذين يظهرون بمظهر رجال أعمال، من أمثال رضا زراب، إيراني الأصل الحاصل على الجنسية التركية، والمعتقل حاليا في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات على إيران من خلال استخدام بنك خلق التركي الحكومي".