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مقتل 15 مدنياً على الأقل إثر انفجار وسط أفغانستان

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لقي 15 مدنيا على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون اليوم في انفجار وقع في تجمع ديني في أفغانستان .

وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان : أن الانفجار وقع وسط أفغانستان، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى كانوا يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم، وربما يكون بينهم أطفال .

وقال المتحدث باسم الوزارة : إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة في منطقة بوسط إقليم غزنة وسط أفغانستان.

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