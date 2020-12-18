شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات السيدات في عهد أردوغان أبشع جرائم تركيا ووفاة 40 ضحية في شهر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو عن الجرائم والانتهاكات التى يمارسها أردوغان، ضد النساء في تركيا، وهو الأمر الذى يثير الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد قمع وانتهاك حقوق المرأة، وتعرضها للعنف فى تركيا. وأضاف التقرير أن هناك الكثير من التظاهرات النسائية التى خرجت بالمئات ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها في إسطنبول، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الإحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حتفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهن 40 ضحية خلال شهر.
وأوضح التقرير الذى أعدته ماعت جروب، أنه رغم أن تركيا وقعت على اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة ، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا.
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