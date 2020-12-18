رئيس وزراء بلجيكا يؤكد عدم إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه غير مصاب بفيروس كورونا، بعد أن اضطر عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، إثر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة، أن من بين المسؤولين الذين دخلوا الحجر الصحي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا.

كما دخل الحجر الصحي أيضا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل جوريا (70 سنة).

من جهته، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش، اليوم، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان مكتب رئيسة الحكومة الألمانية، أكد أن المستشارة أنجيلا ميركل خضعت لفحص كورونا بعد أيام من القمة وجاءت نتائجه سلبية.