100 ناجية إيزيدية من "داعش" سيصبحن شرطيات

أفادت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، أن 100 فتاة إزيدية من الناجيات من قبضة تنظيم "داعش" في قضاء سنجار بشمال العراق، سينضمن إلى قوات الشرطة العراقية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "تعيين الإيزيديات في سلك الشرطة، يأتي تنفيذاً للاتفاق الذي توصلت إليه حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع في القضاء، حيث تقدم 8600 مواطن من سنجار بطلبات تعيين في صفوف قوات الشرطة العراقية للخدمة في سنجار، ومن المقرر تعيين 2500 منهم".

وأضافت، أن "إحصائية إدارية في سنجار تشير إلى تعيين 100 فتاة إيزيدية ضمن تلك القوات، وغالبيتهن من الناجيات من قبضة داعش".

وما زال مصير نحو ثلاثة آلاف مختطفة ومختطف من الإيزيديين الذين اختطفوا عام 2014، مجهولاً.

ويعمل مجلس النواب العراقي لتشريع "قانون الناجيات الإيزيديات"، ويعتبر المشروع الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين جرائم "إبادة جماعية" وينص على عدم إدراج مرتكبي "الاختطاف والأسر" في أي "عفو عام أو خاص".

وسيكون مشروع القانون، إذا تمت الموافقة عليه في البرلمان، "خطوة مهمة في إنشاء سجل شامل للجرائم المرتكبة أثناء النزاع، والذي يمكن أن يسمح للمجتمعات المتضررة بالتعافي وإعادة التأهيل".