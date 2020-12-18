جامعة الملك فيصل تكشف عن الترقيات الجديدة لموظفيها (التفاصيل من هنا)

تصدرت جامعة الملك فيصل محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بعد بدء استقبال طلبات الترقيات لموظفيها بمختلف المراتب الوظيفية، بهدف دعمهم والتعبير عن تقدير الجهود التي يبذلوها لتحقيق التميز الوظيفي بمختلف المجالات.

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وأكد الاستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني عميد شئون أعضاء هيئة التدريس على ذلك، مضيفًا أن تلك الترقيات تأتي امتدادًا لما تقدمه الجامعة في هذا الشأن من خلال العديد من الحوافز، ومن بينها الترقيات الوظيفية والتي يتطلب الحصول عليها تحقيق الكفاءة والتميز في الأداء، حيث تعتبر الترقية إحدى وسائل التطوير الوظيفي.

الترقيات في جامعة الملك فيصل

فيما ستتم عملية مفاضلة الترقيات بشكل الكتروني وفق

لمعايير محددة.

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة ( 11-12-13 )

. تقييم الأداء الوظيفي" 30 % ".

. نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين " 20 % " وذلك عن طريق اختبار القدرة المعرفية والذي يقدمه المركز الوطني للقياس.

نتائج المقابلة الشخصية " 20 % ".

برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح" 10 %".

المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف " 20 % ".

وعند التساوي بين المرشحين يتم تطبيق عن طريق المقابلة الشخصية، وعند التساوي تكون الأقدمية في المرتبة الحالية، وعند التساوي يكون الأقدمية في تاريخ التعيين كالتالي (اليوم / الشهر /

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة ( العاشرة فما دون )

السنة).

. تقييم الأداء الوظيفي ( 30 % ).

. نتائج المقابلة الشخصية ( 30 % ).

. برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح ( 20 %).

. المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف ( 20 % ).

عند التساوي بين المرشحين يتم تطبيق العناصر المرجحة بالمقابلة الشخصية، وعند التساوي يكون العنصر المرجح معتمد على برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح، وعند التساوي يكون العنصر المرجح متوقف على الأقدمية في المرتبة الحالية، وعند التساوي يكون المرجح بالأقدمية في تاريخ التعيين كالتالي ( اليوم / الشهر / السنة).

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وطالبت عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل من منسوبي الجامعة أن يسجلوا بياناتهم المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة في الإعلان خلال فترة التقديم حتى لا يتم استبعاد الطلب.