السعودية تُسجل 174 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 360 ألفا و690 حالة.
فيما بلغ عدد الوفيات 6101 حالة، عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.
وذكرت وزارة الصحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (و ا س)، أنه تم تسجيل 208 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 351 ألفا و573 حالة،
ونوهت بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة الموطنيين من الإصابة بهذا الوباء.
وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، أن لقاحات ضد "كورونا" ستوفر بشكلمجاني للجمميع في المملكة.
وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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