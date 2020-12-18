استنفار في أستراليا بعد إصابة 17 شخصًا بسُلالة جديدة من كورونا

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الاستنفار بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في نحو 30 موقعا، وإصابة 17 شخصا بسلالة جديدة من هذا الفيروس شمال مدينة سيدني.
للأقنعة الواقية، وتم إقرار قيود على التنقل بين الأقاليم.
ودعت وزارة الصحة الأسترالية - وفقا لقناة "روسيا اليوم"- سكان السواحل الشمالية لسيدني للبقاء في بيوتهم لمدة 3 أيام، على الأقل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية ومن بينها الارتداء الدائم
كما فرضت السلطات الحجر الصحي لأسبوعين على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمستويات مثيرة للقلق.
وأمام هذه المستجدات، سادت حالة من الهلع وسط السكان في السواحل الشمالية لسيدني حيث أفرغوا رفوفا واسعة من سلعها، لا سيماالغذائية، في المحلات وأسواق "السوبرماركت" في تكرار للمشاهد التي حدثت خلال الموجة الأولى من الوباء في بداية الربيع الماضي. وفرضت السلطات الحجر الصحي لمدة أسبوعين داخل فنادق على كل من ذهب إلى السواحل الشمالية مؤخرا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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