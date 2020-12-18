رومانيا تُسجل 5340 إصابة جديدة بكورونا

سجلت رومانيا 5 آلاف و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و188 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت إذاعة "صوت رومانيا" اليوم الجمعة أن 1270 مريضًا بكوفيد-19 يتلقون العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة، مضيفة أنه منذ تفشي الجائحة، تم تأكيد إصابة 582 ألفًا و786 شخصًا بالفيروس في البلاد، من بينهم 484 ألف شخص

تماثلوا للشفاء.



كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس المؤكدة للرومانيين المقيمين خارج البلاد إلى 7 آلاف و36 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 128 حالة وفاة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، الجمعة، تسجيل 8499 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) و171 حالة وفاة إثر

الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد احتج مئات الرومانيين، بما في ذلك الكثير من العائلات التي لديها أطفال صغار، في عاصمة البلاد ضد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وخصوصًا التباعد الاجتماعي والاستخدام الإلزامي للكمامات في المدارس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.