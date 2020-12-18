مايك بنس نائب الرئيس الأميركي يتلقى لقاح كورونا علناً

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تلقى مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، علناً خلال بث تلفزيوني مباشر، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك".

وقال بنس "أنا سعيد لتلقي لقاح آمن وفاعل". وكان بنس مكلفا في الأشهر الأخيرة بتنسيق جهود مكافحة الجائحة من البيت الأبيض.

ونشرت صور نائب الرئيس وهو يتلقى اللقاح علنا على يد طبيب في العاصمة الاتحادية الأميركية واشنطن.

كان البيت الأبيض أكد أمس الخميس، أن نائب الرئيس سيتلقى اللقاح علناً.

يأتي تلقي بنس للقاح في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للترخيص للقاح ثان من إنتاج شركة "موديرنا" الأميركية بعد أسبوع من ترخيص لقاح "فايزر-بيونتك".

وذكر مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن من المتوقع أن يتلقى الأخير اللقاح في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

بدوره، سيتلقى بايدن اللقاح علناً بحضور وسائل الإعلام. وذلك بهدف تشجيع الأميركيين على أخذ اللقاح.

كانت الولايات المتحدة بدأت، الاثنين الماضي، حملة تطعيم عامة ضد الفيروس الذي مازالت تشهد أرقاما مرتفعة من الإصابات والوفيات الناجمة عنه.

وسجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 3200 شخص، وإصابة حوالي 250 ألفاً آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، أنّ الولايات المتحدة سجّلت 247.544 إصابة جديدة بالفيروس و3.249 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه هي المرة الرابعة، في غضون 10 أيام، التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة عتبة الـ3000 وفاة.