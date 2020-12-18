خبراء أميركيون يوصون بترخيص لقاح «موديرنا» ضد كورونا

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أوصت لجنة من الخبراء الاستشاريين الأميركيين المستقلين بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة «موديرنا» المضادّ لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وصوّت 20 من أعضاء اللجنة، المكوّنة من 21 عضواً، لمصلحة التوصية بالترخيص للقاح، في حين امتنع العضو المتبقّي عن التصويت.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام بدء عملية توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح بعد أيام.

وعلى الرّغم من أنّ هذا القرار غير ملزم، إلّا أنّه يفتح الباب أمام إدارة الغذاء والدواء الأميركية لإصدار ترخيص طارئ باستخدام هذا اللقاح، وهو أمر يتوقّع حصولة سريعاً جداً لتصبح بذلك شركة «موديرنا» ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد اللقاح الذي تنتجه شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية والذي حصل على الترخيص الجمعة الماضي.

والسؤال الذي صوّت عليه خبراء اللجنة هو: «استناداً إلى جميع الأدلة العلمية المتاحة، هل إنّ فوائد لقاح موديرنا المضادّ لكوفيد-19 تفوق مخاطر استخدامه لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق؟».

وكانت اللجنة نفسها صوّتت الأسبوع الماضي بالإيجاب على سؤال مماثل بشأن اللقاح الذي طوّرته شركتا «فايزر» و«بيونتك» والذي أصدرت إدارة الغذاء والدواء في اليوم التالي ترخيصاً طارئاً باستخدامه.