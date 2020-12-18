مقتل 15 مدنياً في انفجار بوسط أفغانستان

سيف اليزيد - قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجاراً وقع في تجمع ديني بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنياً على الأقل وإصابة 20 آخرين، اليوم الجمعة، وأضافت أنه ربما يكون هناك أطفال بين الضحايا.

وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعاً لتلاوة القرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.





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