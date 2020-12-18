بريطانيا: إجمالي إصابات كورونا يصل إلى 1.95 مليون



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1.95 مليون حالة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 66 ألفا و150.

وتعافى من مرض «كوفيد19-» الناجم عن الإصابة بكورونا 4123 من المصابين.

وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 46 أسبوعاً.

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