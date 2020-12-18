روسيا تسجل 28552 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت روسيا 28552 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، بينها 6937 في موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و791220 منذ بدء الوباء.

وسجلت السلطات 611 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يزيد إجمالي الوفيات المعلن عنها رسميا إلى 49762.

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