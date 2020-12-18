متى ترى حكومة الكفاءات اليمنية النور؟

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وكانت الترتيبات العسكرية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، قد اكتملت بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي. وانتشرت قوات الألوية المكلفة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمهمات الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، في مواقع طرفي النزاع في منطقة الطرية، ووادي سلا بمحافظة أبين، ضمن الترتيبات العسكرية من آلية تنفيذ اتفاق الرياض، بحسب ما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وأفاد المركز بأن الانتشار جاء بعد أن التقت قيادة قوات العمالقة بقيادة من طرفي النزاع في أبين بالتنسيق مع اللجنة السعودية المشرفة على عملية الانسحاب ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن القوات انتشرت أمس، في مواقع الشيخ سالم، وقامت بفتح الطريق الدولي أمام المسافرين بشكل مستمر، وتطهير المناطق الفاصلة من الألغام.
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