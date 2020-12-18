شكرا لقرائتكم خبر عن 2170 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 وفاة بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-رويترز أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، تسجيل 2170 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 997 إصابة جديدة بالفيروس من مجمل عدد الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بـ«كورونا» في غرف العناية المكثفة بلغ 131 «منهم 34 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي». وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 135356 تعافى منها 108631 وتوفي 1207.

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