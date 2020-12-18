شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات مثيرة في دوري السلة السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تتواصل السبت، منافسات الدوري العام لكرة السلة للرجال، بإقامة 4 مباريات مثيرة تنطلق في التوقيت نفسه (السابعة مساء)، ضمن منافسات الجولة التاسعة قبل الختامية من الدور التمهيدي للبطولة.

ففي المجموعة الأولى يحل النصر ضيفاً على المتصدر شباب الأهلي، ويلتقي البطائح مضيفه الشارقة لحساب المجموعة ذاتها، وفي المجموعة الثانية سيكون لقاء الوحدة والظفرة الذي يقام على صالة الجزيرة بمثابة صراع على صدارة «الثانية»، كما يلتقي بني ياس وضيفه الجزيرة.

وينشد شباب الأهلي العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الجولة الأخيرة أمام الوصل (87-90)، خصوصاً أن «الفرسان» يطمح إلى الفوز للحفاظ على صدارة «الأولى» بالارتقاء إلى النقطة 13، في حين يبحث النصر رابع المجموعة برصيد 9 نقاط، عن رد اعتبار خساراته ذهاباً (91 - 96)، من أجل إنعاش آماله في المنافسة على المركز الثالث المؤهل بشكل تلقائي إلى الدور ربع النهائي، وتجنب خوض دور تكميلي تتحدد من خلاله هوية الفريق الرابع المكمل لأضلاع دور الثمانية.

وفي ديربي الإمارة الباسمة، يسعى حامل اللقب الشارقة، إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته في مرحلة إياب التمهيدي، والارتقاء إلى النقطة 12، إلا أن مهمة «الملك» تصطدم بطموحات البطائح ثالث الترتيب برصيد 10 نقاط في خطف نقطتي المباراة ورد اعتبار الخسارة ذهاباً بنتيجة (78-88).

وفي لقاء قمة المجموعة الثانية، يدرك الوحدة الذي يخوض مباراته الأخيرة في التمهيدي، أهمية تكرار الفوز ذهاباً على الظفرة (98-95)، ليضمن له إنهاء الدور في المركز الأول والارتقاء إلى النقطة 15، إلا أن مهمته ستكون صعبة في ظل رغبة الظفرة الوصيف برصيد 11 نقطة، في تحقيق فوز بفارق أكثر من ثلاث نقاط، تضمن له ـ في ختام التمهيدي ـ اعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن الوحدة، بشرط فوز الظفرة الثلاثاء المقبل، على بني ياس في الجولة الختامية للدور التمهيدي.

ويبحث بني ياس والجزيرة صاحبا رصيد 9 و8 نقاط ترتيباً، عن تحقيق فوز يضمن اقتناص المركز الثالث في المجموعة الثانية المؤهل بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي، مع العلم أن لقاء الفريقين ذهاباً انتهى لصالح بني ياس (73-60).