شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم الفجيرة ينعى الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله الشرقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة - وام نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي الذي وافته المنية صباح الجمعة. وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان: بسم الله الرحمن الرحيم.. «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي الذي وافته المنية صباح الجمعة 3 جمادى الأولى 1442 هجرية، الموافق 18 ديسمبر 2020. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء الفقيد وعموم آل الشرقي الكرام، مبتهلين إلى المولى ـ تبارك تعالى ـ أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء..إنا لله وإنا إليه راجعون.

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