شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان ينفق أكثر من مليار و858 مليون ليرة في 2020 تحت بند المصروفات السرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة كشفتها وزارة الخزانة والمالية التركية مؤخرًا، بلغت المصروفات السرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 279 مليون ليرة، خلال شهر واحد. ووصفت تقارير أن حجم المصروفات السرية لأردوغان في شهر نوفمبر الماضي بالرقم القياسي، وبلغت 279 مليونًا و878 ألف ليرة على جهاز المخابرات في 30 يومًا، مؤكدة أنه أكبر إنفاق رئاسي في تاريخ تركيا.

وتحت بند المصروفات السرية، أنفق أردوغان 220 مليون ليرة في يناير الماضي، وفي فبراير أنفق 121 مليون ليرة، وأنفق 222 مليون ليرة في مارس، وأنفق أردوغان في أبريل 124 مليون ليرة، و94 مليون ليرة في مايو، و223 مليون ليرة في يونيو، و273 مليون ليرة في يوليو،أما في أغسطس الماضي، فقد أنفق 21 مليون ليرة، وفي سبتمبر 254 مليون ليرة، و20 مليون ليرة في أكتوبر، وبذلك يرتفع إجمالي مصروفات أردوغان السرية خلال 2020 إلى مليار و858 مليون ليرة، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

كانت نفقات ميزانية الحكومة المركزية التركية قد زادت بنسبة 18.8 % في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، من 895 مليارًا و418 مليون ليرة، إلى تريليون و63 مليارًا و987 مليون ليرة.