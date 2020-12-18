شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل عبد العال في الجلسة الأخيرة لبرلمان2015 "قوة الاقتصاد سبب صمودنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد السادس لمجلس النواب التى عقدت يوم الثلاثاء الماضي، عددا من الرسائل الهامة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وكان أبرزها. 1-نجاح مؤسسات الدولة في إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي الشيوخ والنواب في ظل جائحة كورونا، يؤكد استقرار الدولة في ظل قيادة سياسية حكيمة.

2-تحية لشعب مصر العظيم، البطل الحقيقي في إتمام الانتخابات النيابية الذي وجه رسالة للعالم أن تأجيل الانتخابات خيار غير ضروري أثناء كورونا، وأن مصر قادرة رغم كل التحديات.

3-لو لم يكن الاقتصاد المصرى قوياً، ما استطاع الصمود فى مواجهة جائحة كورونا والخروج منها متعافياً.*

4-لا توجد دولة في العالم لا تلجأ للاقتراض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، حتى الدول صاحبة أكبر اقتصاد في العالم... والاقتراض المصري في الحدود الآمنة.

5-منتدى غاز شرق المتوسط سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة شرق المتوسط، وهو تتويج للجهود المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

6-إبرام الاتفاقيات الدولية يمر بمراحل عديدة وتخضع لمراجعات دقيقة على أكثر من مستوى قبل التوقيع عليها وبعده، للتأكد من مدى تحقيقها للمصالح الوطنية والتحقق من مدى انضباطها دستورياً.

7-الهيئة القومية للأنفاق تحولت إلى هيئة اقتصادية ناضجة تعتمد على التمويل الذاتي بعيداً عن الخزانة العامة للدولة.

8-الشركات الوطنية "معول الدولة" لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل حفر قناة السويس الجديدة والانفاق وغيرها.

9-لكل النواب الفائزين في انتخابات 2020، أمامكم مسئولية كبيرة وعظيمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال الجماهير.

10كل الشكر لمن لم يحالفه الحظ في الانتخابات... مؤكداً أننا جميعاً أبناء الوطن وفى خدمته في المواقع خارج المجلس أو داخله.