أرمينيا تسجل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 152 ألفًا و253 إصابة.
وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية - أن ألفا و223 شخصا تماثلوا للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131 ألفا و213 متعافيا.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت ألفين و596 وفاة بعد تسجيل 15 وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية، في حين توفى 648 شخصا إثر إصابتهم بأمراض أخرى.
وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 70 مليون وأكثر من 581900 شخص حول العالم، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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