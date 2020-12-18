السعودية تعزي الجزائر في ضحايا الطائرة العسكرية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات.



وأعرب العاهل السعودي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية -اليوم الجمعة، عن بالغ تعازيه لذوي الضحايا والجيش الجزائري.



كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس

مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية عزاء مماثلة.



وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت مصرع 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة.

وجاء في بيان الوزارة أن الحادث "أسفر

عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".

وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، فإن حادثة السقوط وثقتها كاميرات لصيادين هواة، كانوا قد شاهدوا الطائرة التابعة للمركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ، وهي تهوي مباشرة نحو قاع البحر.

ووقعت الحادثة على بعد حوالي ميل بحري، بين منطقتي بوهارون وعين تاقورايت.

وهرعت زوارق المحطة البحرية لحرس السواحل مرفقة بالحماية المدنية وصيادين متطوعين إلى مكان الحادث.