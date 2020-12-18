مقتل 15 مدنياً على الأقل بانفجار في وسط أفغانستان

أفغانستان
دوى انفجار اليوم الجمعة في تجمع ديني وسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ان انفجارا وقع في تجمع ديني وسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين اليوم.
وأضافت أنه ربما يكون هناك أطفال بين الضحايا، بحسب مالا افادت “وكالة رويترز”. وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة”.
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