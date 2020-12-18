بايدن أجرى فحص كورونا… هذه نتيجته

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

اعلنت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في بيان، إن الفحص الذي خضع له بالنسبة لكورونا جاءت نتيجته سلبية.

وقد خضع بايدن لفحص كورونا بعد أن أعلن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه، ثبتت إصابته بكورونا.

وقالت المتحدثة باسم ريتشموند، كيت بيدينغفيلد، إن ريتشموند لم يكن على اتصال وثيق ببايدن.