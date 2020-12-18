مع تصاعد التوترات بشأن بريكست … تراجع الأسهم الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الجمعة، إذ كبحت مخاوف حيال إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتوتر جديد بين الولايات المتحدة والصين المكاسب في نهاية أسبوع شهد أداء قويا. حيث نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، ليتراجع عن أعلى مستوى في عشرة أشهر، الذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما خسر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي أيضا نحو 0.2% لكل منهما. وذلك

وكانت خسائر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير محدودة بفعل انخفاض الجنيه الإسترليني، بعد أن حذر مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أنهم ما زالوا على خلاف بشأن عدد من القضايا، وأنه أصبح من المرجح أن يفشلوا في التوصل إلى اتفاق.