أوصت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FAD)، بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة الدواء الأمريكية “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، إلى أن “20 باحثا في المجال الطبي صوتوا لصالح استخدام اللقاح، فيما امتنع خبير واحد عن التصويت”.
ويعطي القرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية القدرة على منح الموافقة، قريبا، على اللقاح في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع اتخاذه، اليوم الجمعة.
وتشير وسائل الإعلام إلى أنه “إذا تمت الموافقة بسرعة، فقد يبدأ لقاح موديرنا في الوصول إلى الولايات في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل”.
ووعدت الشركة، سابقا، بتقديم 50 مليون جرعة من اللقاحات، في دجنبر الجاري، ما سيمكن من تطعيم 25 مليون شخص، يحتاج كل منهم إلى حقنتين للتطعيم.
ويتكون اللقاح من جرعتين، تعطى الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مائوية تحت الصفر، ما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت، سابقا، على لقاح من شركة “فايزر”، وشريكتها الألمانية “بيونتيك”، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الترخيص لفايزر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصي بالموافقة على لقاح “موديرنا” لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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