ملخص الموسيقى المغربية سنة 2020 على “سبوتيفاي”..”الراب” يتسيد المشهد

كشفت منصة “سبوتيفاي” للموسيقى عن ملخصها لعام 2020 في المغرب، حيث سيطرت فيها موسيقى الراب بشكل شبه كلي على قوائم الأفضل في السنة.

وتصدر مغني الراب طوطو قائمة الأكثر استماعا في المغرب، متبوعا بالجزائري سولكينغ، ثم النجم العالمي ترافيس سكوت، وبي تي إس، ومغني الراب المغربي الآخر، ستورمي.

وصنفت مغنية الراب، ختك، كأكثر الفنانات المغربيات انتشارا في مبادرة “صوتك”، بفضل أسلوبها المتفرد في موسيقى الراب.

أغنية ” Love nwantiti” للمغني “Ckay”، و”الغراندي طوطو” كانت أكثر أغنية تم الاستماع لها في عام 2020 على منصة سبوتيفاي، تبعتها أغنية “Fratello” للمغنين ستورم، وختك، وطاني، ثم أغنية “Africain” لستورمي.

وصنف ألبوم “Vintage” للمغني سولكينغ أكثر ألبوم استماعا في عام 2020، تبعه “Moroccan Dream” للمغني طاني، و”Deux frères” لفرقة PNL، وأغنية ”Black Rose” لمغني الراب “ماد”.

وبالنسبة إلى قوائم “سبوتيفاي”، صنفت قائمة “Today’s Top Maghreb”، الأكثر شعبية في المغرب لعام 2020.