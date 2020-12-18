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القارة السمراء تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:48 مساءً, 18 ديسمبر 2020 م

المناطق - وكالات

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و449 ألفًا و754 إصابة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ 57 ألفًا و817 حالة.

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