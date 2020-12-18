شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية تفضح الملالي.. إيران تبني في منشأة «فوردو» النووية والان مع التفاصيل
ولم تعترف إيران علانية بأي أبنية جديدة في منشأة «فوردو»، التي جاء اكتشافها من قبل الغرب في عام 2009 في جولة سابقة من سياسة حافة الهاوية قبل أن تبرم القوى العالمية الاتفاق النووي مع طهران.
وفي حين أن الغرض من البناء لا يزال غير واضح، فمن المحتمل أن يثير أي عمل في فوردو قلقاً جديداً في الأيام الأخيرة لإدارة دونالد ترمب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وبالفعل، تبني إيران في منشأتها النووية في «نطنز» بعد انفجار غامض في يوليو هناك وصفته طهران بأنه هجوم تخريبي.
وقال الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية جيفري لويس، إن أي تغييرات في هذا الموقع ستتم مراقبته بعناية باعتبارها علامة على توجه البرنامج النووي الإيراني.
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