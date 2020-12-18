شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي - رويترز

قالت قريبة لرئيس بوروندي الأسبق بيير بويويا ومسؤول: إن بويويا توفي، الخميس. وكتب ويلي نياميتوي رئيس قسم المعلومات والاتصالات في مكتب رئيس بوروندي في تغريدة على «تويتر»: «تأكدت وفاة الرئيس الأسبق بيير بويويا».

وقالت قريبة له، طلبت عدم نشر اسمها، إن بويويا توفي، الخميس، وهو في طريقه إلى باريس لتلقي العلاج. ولم تضف أي تفاصيل أخرى.

وشغل بويويا منصب الرئيس لمدة 13 سنة على فترتين أولاهما من 1987 إلى 1993 والثانية من 1996 إلى 2003.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، دانته المحكمة العليا غيابياً بقتل ملكيور نداداي، أول رئيس منتخب للبلاد، الذي أشعلت وفاته في 1993 بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب حرباً أهلية استمرت عشر سنوات لاقى فيها ما لا يقل عن 300 ألف شخص حتفهم.

واعتباراً من عام 2012، شغل بويويا منصب مبعوث الاتحاد الإفريقي لمالي ومنطقة الساحل لكنه استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتولى بويويا، المنتمي إلى أقلية التوتسي في بوروندي، السلطة لأول مرة في 1987، بعدما أطاح الرئيس جان بابتيست باجازا في انقلاب، لكنه خسر انتخابات في يونيو/حزيران 1993 أمام نداداي، المنتمي لأغلبية الهوتو.

وبعد ثلاث سنوات، نفذ انقلاباً عسكرياً آخر؛ لاستعادة السلطة.