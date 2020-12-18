شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 28552 إصابة جديدة بـ«كورونا» و611 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز سجلت روسيا 28552 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الجمعة، بينها 6937 في موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و791220 منذ بدء الوباء. وسجلت السلطات 611 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي الوفيات المعلن عنها رسمياً إلى 49762.

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