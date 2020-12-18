شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فرنسي: لا عودة للحياة الطبيعية قبل خريف 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز قال مستشار علمي كبير للحكومة الفرنسية، الجمعة، إن الفرنسيين لن يعودوا على الأرجح للحياة «الطبيعية» قبل خريف 2021.

وقال خبير المناعة جان فرانسوا ديلفريسي لتلفزيون (بي.إف.إم) «بين أيدينا فيروس يواصل الانتشار بقوة فور خروجنا من الإغلاق الثاني»، في إشارة إلى فيروس «كورونا».

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