شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بترخيص لقاح «موديرنا» في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب أوصت لجنة خبراء استشاريين أمريكيين إثر عملية تصويت جرت، الخميس، بمنح ترخيص طارئ للّقاح شركة «موديرنا» المضادّ لوباء «كوفيد-19»، في خطوة تمهّد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستّة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.

وعلى الرّغم من أنّ هذا القرار غير ملزم، فإنّه يفتح الباب أمام إدارة الغذاء والدواء لإصدار ترخيص طارئ باستخدام هذا الطُعم، وهو أمر يتوقّع حصوله سريعاً جداً ليصبح بذلك «موديرنا» ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في بلد غربي.

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