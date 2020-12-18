شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع عن ذروة 9 شهور في ظل مخاوف بشأن الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الجمعة لكنها ظلت قريبة من ذروة تسعة شهور التي بلغتها في الجلسة السابقة؛ إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 على الطلب على الوقود ويتنازع مشرعون أمريكيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 48.19 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 51.24 دولار للبرميل.

وأفاد إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 73.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وأن مليوناً و654 ألفاً و920 ماتوا.

ويقول محللون إن ارتفاع الإصابات بقوة يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السفر، ما يضغط على طلب الوقود والمعنويات بالسوق في الأمد القريب.

وارتفع الخامان القياسيان الخميس بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في مشروع قانون مساعدات؛ للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وطلب قوي لشركات التكرير في آسيا وانخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ونصف العام. وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن ضعف العملة الأمريكية يخفض كلفة النفط بالعملات الأخرى.

ويقول محللون: إن الشهية للمخاطرة ما تزال تنمو في ظل احتمالات إبرام اتفاق وشيك للتحفيز في الولايات المتحدة، ما سيساعد الطلب على الوقود، لكن المشرعين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق مساء الخميس.

ويساعد استمرار توزيع اللقاحات أيضاً في حماية السوق من انزلاقات كبيرة. (رويترز)