شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. 903 أطفال يمثلون أمام القضاء بتهمة إهانة الرئيس التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، إن 903 أطفال دون سن 18 عامًا مثلوا أمام المحكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنه تم رفع 27717 قضية بتهمة إهانة أردوغان، وأن 9556 مواطنًا قد صدر بحقهم قرار السجن، حسبما نقلت صحيفة “زمان” التركية.

وأضاف المعارض التركي، أن 264 من هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة. كما مثل 264 طفلاً أمام القاضي بتهمة إهانة الرئيس، كان عمرهم 12 عاما، ولفت أن أن هناك 903 أطفال دون سن الـ18 مثلوا أمام القضاء بنفس التهمة، وتم الحكم على 7 من هؤلاء الأطفال حتى الآن بتهمة إهانة الرئيس.

وكان قد شهد مبنى البلدية بمدينة ملاطية التركية، التابعة لحزب العدالة والتنمية، محاولة انتحارمن عامل متنزهات وحدائق في بلدية مدينة ملاطية، يُدعى جومالي، الذي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السابع داخل مبنى البلدية، ردًا على الإجراءات التعسفية التي يتخذها رئيس بلدية ملاطية عن حزب العدالة والتنمية، صلاح الدين جوركان، ضد العمال.

وصعد العامل الذي حاول الانتحار إلى مكان مرتفع مرددًا: "كفى، نحن عمال ولسنا حيوانات. نحن لسنا حيوانات أيها الرئيس صلاح الدين، نحن لسنا حيوانات.. كفى استغلالًا"، من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن جومالي، تم إنقاذه ونقله إلى مركز الشرطة في مدينة ملاطية.